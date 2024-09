यौन शोषण के मामले में Jani Master के अरेस्ट होते ही आयशा पर पर भी लगा गंभीर आरोप

जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद साउथ सिनेमा के बड़े नामों पर कीचड़ उछल चुका है। हाल ही में यौन शोषण के मामले में कोरियोग्राफ जानी मास्टर का नाम सामने आया था। जानी मास्टर कोई और नहीं बल्कि हालिया रिलीज फिल्म ‘स्त्री 2’ के गाने ‘आज की रात’ के कोरियोग्राफ हैं। यौन शोषण के मामले में जैसे ही जानी को जेल में डाला गया, तो उनकी बीवी ने चिल्ला-चिल्लाकर कहा कि अगर उनके पति पर आरोप लगाने वाली महिला सबूत दिखा देगी तो वो अपने पति को छोड़ देगी। हालांकि अब आयशा पर भी संगीन आरोप लगे हैं।

इस केस में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जानी मास्टर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब इस मामले में उनकी वाइफ आयशा का नाम भी सामने आ रहा है। साथ ही आयशा को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जानी मास्टर और उनकी पत्नी आयशा दोनों ने उसके साथ मारपीट की है।

Famous Tollywood choreographer Jani Master, who joined the Janasena Party just before the AP elections, has been booked under a zero FIR by Raidurgam police for sexually assaulting a 21-year-old fellow choreographer.

