सपा सांसद दरोगा सरोज के पोते की सड़क हादसे में मौत, अखिलेश यादव ने जताया शोक

लखनऊ। यूपी (UP) के आजमगढ़ जिले (Azamgarh District)की लालगंज लोकसभा सीट (Lalganj Lok Sabha Seat) से समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा सरोज (SP MP Daroga Saroj) के पोते की बोलेरो की चपेट में आने से मौत हो गई है। बता दें कि सांसद दरोगा सरोज के पोते की मौत की जानकारी होने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (SP National President and former Chief Minister Akhilesh Yadav) ने दुख जताया है।

बीती रात एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद बुलेट विपिन सरोज (Vipin Saroj) मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे । जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के लालगंज लोकसभा सीट से सांसद दरोगा सरोज (MP from Lalganj Lok Sabha seat Daroga Saroj) के पोते विपिन सरोज (Vipin Saroj) गुरुवार की शाम अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां से लौटते समय पल्हना थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर गांव के पास बुलेट सवार विपिन सरोज (Vipin Saroj) को बोलेरो ने टक्कर मार दी।

इस हादसे में विपिन सरोज (Vipin Saroj) गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हादसे में बुलेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि विपिन सरोज (Vipin Saroj) भारतीय नौसेना (Indian Navy) में सेकेंड ऑफिसर के पद पर काम करते थे। घटना के समय सांसद दरोगा सरोज (MP Daroga Saroj) दिल्ली में मौजूद थे। सूचना मिलने के बाद वह घर पहुंचे। सांसद दरोगा प्रसाद सरोज (MP Daroga Saroj) के घर पहुंचते ही उनके समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब जब सांसद दरोगा सरोज (MP Daroga Saroj) के पोते का एक्सीडेंट हुआ तो लोगों और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में शोक की लहर दौड़ गई। सांसद, विधायक और जिले के कार्यकर्ता सांसद दरोगा सरोज के घर पहुंच रहे हैं।