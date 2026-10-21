  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Bajaj Pulsar N250SS:  Bajaj ने लॉन्च की नई Pulsar N250SS , जानें डिस्प्ले, गियरबॉक्स और 4 वॉल्व इंजन

Bajaj Pulsar N250SS:  Bajaj ने लॉन्च की नई Pulsar N250SS , जानें डिस्प्ले, गियरबॉक्स और 4 वॉल्व इंजन

बजाज ऑटो ने रफतार प्रेमियों के लिए नई पल्सर N250SS को लॉन्च कर दिया है। ये बाइक मौजूदा पल्सर N250 पर आधारित है, जिसमें मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड किए गए हैं। यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब पल्सर ब्रांड Indian two-wheeler market में 25 साल पूरे कर रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Bajaj Pulsar N250SS :  बजाज ऑटो ने रफतार प्रेमियों के लिए नई पल्सर N250SS को लॉन्च कर दिया है। ये बाइक मौजूदा पल्सर N250 पर आधारित है, जिसमें मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड किए गए हैं। यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब पल्सर ब्रांड Indian two-wheeler market में 25 साल पूरे कर रहा है।

पढ़ें :- Navratri Auto Sales :  9 दिन में सेल 10.32 लाख गाड़ियां , बाइक की मांग बढ़ी तो कारों की बिक्री गिरी

वहीं कीमत की बात करें तो बजाज ऑटो की इस बाइक की कीमत 1 लाख 59 हजार 406 रुपए (एक्स शोरूम, दिल्ली) तय की गई है। इसका अपडेटेड इंजन, TFT डिस्प्ले, गूगल मैप्स मिररिंग और इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल टेक्नोलॉजी इसे मौजूदा पल्सर N250 से अलग बनाती है।

इंजन
नई पल्सर N250SS में 4 वॉल्व इंजन है जो 25PS की मैक्सिमम पावर और 22Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। यह मौजूदा पल्सर N250 से थोड़ा ज्यादा है, जो 24.5PS पावर और 21.5Nm टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन अब 6-speed gearbox के साथ जोड़ा गया है जो पुराने मॉडल के 5-speed transmission की जगह लेता है।

फीचर्स
एक्स्ट्रा फीचर्स में एडजस्टेबल लीवर, एक USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक हैजर्ड स्विच और पैनिक ब्रेक अलर्ट शामिल है। ये सभी एडिशन मोटरसाइकिल की सुविधा और सेफ्टी इक्विपमेंट को बढ़ाते हैं, साथ ही क्वार्टर-लीटर सेगमेंट में और टेक्नोलॉजी लाते हैं।

 

पढ़ें :- सनी लियोनी ने खरीदी धांसू SUV, बोलीं- ये है मेरा बीस्ट...,इतनी है कीमत

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bajaj Pulsar N250SS:  Bajaj ने लॉन्च की नई Pulsar N250SS , जानें डिस्प्ले, गियरबॉक्स और 4 वॉल्व इंजन

Bajaj Pulsar N250SS:  Bajaj ने लॉन्च की नई Pulsar N250SS , जानें...

Navratri Auto Sales :  9 दिन में सेल 10.32 लाख गाड़ियां , बाइक की मांग बढ़ी तो कारों की बिक्री गिरी

Navratri Auto Sales :  9 दिन में सेल 10.32 लाख गाड़ियां , बाइक...

सनी लियोनी ने खरीदी धांसू SUV, बोलीं- ये है मेरा बीस्ट...,इतनी है कीमत

सनी लियोनी ने खरीदी धांसू SUV, बोलीं- ये है मेरा बीस्ट...,इतनी है...

Festive Season : नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने का प्लान? ये 7 इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकल बन सकते हैं स्मार्ट चॉइस

Festive Season : नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने का प्लान? ये 7 इलेक्ट्रिक...

त्योहारी सीजन में Punch - Curvv पर ऑफर्स , Tata की कारों पर बंपर फेस्टिव ऑफर्स जारी

त्योहारी सीजन में Punch - Curvv पर ऑफर्स , Tata की कारों...

Maruti S-Presso discount : इस Maruti कार पर मिल रही ₹37,500 तक की छूट , जानें माइलेज और इंजन

Maruti S-Presso discount : इस Maruti कार पर मिल रही ₹37,500 तक...