मंदिर-मस्जिद के नए विवाद पर भागवत ने जताई चिंता, बोले- कुछ लोगों को लगता है कि वे ऐसे मुद्दे उछालकर बन जाएंगे ‘हिंदुओं के नेता’

पुणे : यूपी (UP) में हाल ही के दिनों में मंदिर-मस्जिद विवाद (Temple-Mosque Disputes Row) के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। चाहे वो संभल की मस्जिद का विवाद (Mosque Disputes Row) हो या बदायूं और जौनपुर की। इन घटनाओं की वजह से सूबे में सांप्रदायिक तनाव (Communal Tension) भी बढ़ा है। लगातार हो रहीं मस्जिदों के सर्वे के मांग को लेकर यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है।

विपक्ष के एक नेता ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि इस समय ‘भारत खोदो योजना’ (Dig India Scheme) चल रही है। इसी बीच इन्हीं घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने बड़ा और सख्त बयान दिया है। बता दें कि भागवत ने मंदिर-मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को ‘हिंदुओं के नेता’ साबित करना चाहते हैं। हालांकि, भागवत ने यह बयान किसी का नाम लिए बगैर दिया है और यह कह पाना मुश्किल है कि उन्होंने यह बात किसके लिए कही है।

बता दें कि गुरुवार को सहजीवन व्याख्यानमाला में ‘भारत-विश्वगुरु’ (India-World Leader) विषय पर व्याख्यान देते हुए आरएसएस प्रमुख (RSS Chief) ने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ एक साथ रह सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं।

"After Ram Mandir, some think they can become LEADERS OF HINDUS by raking up similar issues in new places. This is UNACCEPTABLE.

~ Every day, a new matter is being raked up. How can this be allowed? THIS CAN'T CONTINUE."😳

