Viral video: हैदराबाद में बीटेक छात्र की क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक से मौत

B.Tech student dies of heart attack: हैदराबाद (Hyderabad) से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शनिवार को बीटेक का छात्र कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक मैदान में गिरा और चंद मिनटों में ही मौत (student dies of heart attack while playing cricket )हो गई। सोशल मीडिया में वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज में चल में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान यह घटना घटी। जहां 21 साल के बीटेक छात्र विनय कुमार की क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई। विनय कुमार खम्मम जिले का रहने वाला है।

क्रिकेट में फील्डिंग करते समय अचानक मैदान में गिर गया। आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैदान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई। जैसा कि वीडियो में नजर आ रहा है कि छात्र मैदान में किसी को इशारा कर रहा था लेकिन फिर अगले ही पल वह जमीन में गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही बाकी छात्र दौड़ कर उसकी तरफ भागे। विनय को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है।