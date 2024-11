BMTC के ड्राइवर को बस चलाते-चलाते आया Heart Attack, Video देख आप भी रह जाएंगे दंग

नई दिल्ली। बेंगलुरु में बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (BMTC) के एक बस ड्राइवर (Bus Driver) को गाड़ी चलाते हुए दिल का दौरा पड़ (Heart Attack) गया। वो स्टीयरिंग व्हील पर गिर गया। गनीमत रही कि बस कंडक्टर (Bus Conductor) की सूझबूझ की वजह से कोई बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

बस कंडक्टर की सूझबूझ से टला हादसा

वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइव को बस चलाते-चलाते हार्ट अटैक (Heart Attack) आ गया। इसके बाद वो तुरंत अपनी सीट पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के लिए बस अनियंत्रित भी हो गई थी। इसके बाद कंडक्टर ने तुरंत आकर स्टीयरिंग व्हील संभाला और बस को रोक दिया।

In #Bengaluru: When the bus driver suffered a #heart attack…#BMTC bus conductor Obalesh jumped on the driver’s seat and took control of the steering when driver Kiran Kumar #DIED of cardiac arrest. The bus (route 256 M/1) was going from Nelamangala to Dasanapura depot. pic.twitter.com/KkUFGzJqk9

