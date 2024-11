बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद बने थाइलैंड के ब्रांड एंबेसडर, सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी जानकारी

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने देश का नाम रौशन किया हैं। उन्हें बड़ी उपाधि मिली है। एक्टर सोनू सूद को थाईलैंड के पर्यटन मंत्रालय ने देश का ब्रांड एबेंसडर और मानद पर्यटन सलाहाकार बनाया है। कोरोना काल में उन्होंने जरुरतमंदो की मदद करके काफी सराहनीय काम किया था। उनके मानवीय कामों के लिए सोनू सूद को देश और विदेश में काफी सराहना मिली। जिसके बाद अब उन्हें थाइलैंड का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।

थाईलैंड की पर्यटन मंत्रालय ने उन्हें मानद पर्यटन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, जिसके लिए उन्हें एक विशेष प्रमाणपत्र भी दिया गया है। इसकी जानकारी खुद सोनू सूद ने अपने एक इंस्टाग्राम और ट्वीटर पर पोस्ट करके दी है। ये नियुक्ति सोनू सूद के लिए एक नई सफलता है, जो न केवल उनके अभिनय करियर बल्कि उनके मानवीय कामों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाती है। कोविड-19 के दौरान सोनू सूद ने लाखों लोगों की मदद की थी।

Honoured and humbled at being appointed as the Brand Ambassador and Advisor for Tourism , Thailand 🇹🇭. My first international trip was to this beautiful country with my family and in my new role I am excited to advise and promote the country’s stunning landscapes & rich cultural… pic.twitter.com/0slsWp9efd

