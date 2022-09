RSS के निक्कर को कांग्रेस ने जलता दिखाया, BJP ने बोला तीखा हमला

नई दिल्ली. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है. इस यात्रा के बीच कांग्रेस ने एक ऐसा ट्वीट किया है, जिसके कारण सियासत गर्म हो गई है. साथ ही BJP और कांग्रेस ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं. दरअसल, कांग्रेस ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में आरएसएस की निक्कर में आग लगी तस्वीर शेयर की है.

To free the country from shackles of hate and undo the damage done by BJP-RSS.

Step by step, we will reach our goal.#BharatJodoYatra 🇮🇳 pic.twitter.com/MuoDZuCHJ2

— Congress (@INCIndia) September 12, 2022