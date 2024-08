OPS पर फैसला आज, पीएम मोदी ने केंद्रीय कर्मचारी नेताओं की बुलाई बैठक

नई दिल्ली। राज्य व केंद्र के सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) बहाल किया जाए। साथ ही 2004 से जारी नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) को बंद किया जाए या फिर नई पेंशन स्कीम को ऐसा तैयार किया जाए, जो कि पुरानी पेंशन की तरह काम रहे। ऐसी मांगों को लेकर बीते कई वर्षों से अधिकांश सरकारी कर्मचारी संघर्षरत हैं।

कई बार विधानसभाओं से लेकर संसद तक घेराव भी हो चुका है, लेकिन हर बार पुरानी पेंशन (Old Pension) की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को निराशा लगी है, क्योंकि सरकार का रूख पूरी तरह साफ है कि वह पुरानी पेंशन (Old Pension) बहाली पर कोई विचार नहीं है। इतना ही नहीं इस बार के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने ‘एनपीएस’ (NPS) सुधार की बात तो कही, लेकिन ‘पुरानी पेंशन’ का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि इन सब के बाद भी एक बार फिर से कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन (Old Pension) की बहाली उम्मीदें टिक गई हैं।