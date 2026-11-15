छठ महापर्व पर सुबह अर्घ्य के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4.30 बजे से होंगी शुरू

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) छठ पूजा पर अपनी सर्विस जल्दी शुरू करेगी। सोमवार, 16 नवंबर को छठ पूजा 2026 का उषा अर्घ्य मनाने वाले भक्तों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नेटवर्क (Delhi Metro Rail Corporation Network) के सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो सर्विस सुबह 06:00 के बजाय सुबह 4:30 से शुरू करेगी।