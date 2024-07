Delhi News : आप का बड़ा ऐलान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बनाया संसदीय दल का अध्यक्ष

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) को संसदीय दल का अध्यक्ष (Chairperson of Parliamentary Party) नियुक्त किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने के बाद संजय सिंह पर पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी के मुद्दों को लेकर संजय सिंह (Sanjay Singh) मुखर रहते हैं। संसदीय दल के अध्यक्ष (Chairperson of Parliamentary Party) की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक सांसदों की टीम का नेतृत्व और प्रबंधन करना होता है, जिसमें पार्टी नेतृत्व और विधायकों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाना होता है।

Announcement 📢

Aam Aadmi Party has appointed Shri @SanjayAzadSln, MP Rajya Sabha, as the Chairperson of AAP Parliamentary Party. pic.twitter.com/rfLDNFysoy

— AAP (@AamAadmiParty) July 5, 2024