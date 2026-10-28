  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. बंगाल की दिवाली है बेहद खास! मशालों के बीच होता है ‘बामा काली नृत्य’, जानें क्या है ये परंपरा

बंगाल की दिवाली है बेहद खास! मशालों के बीच होता है ‘बामा काली नृत्य’, जानें क्या है ये परंपरा

जहां पूरे देश में दीपों, रंगोली और आतिशबाजी के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, वहीं पश्चिम बंगाल में इस त्योहार का एक अलग और बेहद अनोखा रूप देखने को मिलता है। यहां दिवाली की रात में मां काली की पूजा का एक विशेष महत्व है। इसी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य ‘बामा काली नृत्य’ भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

By Sushil Sah 
Updated Date

कोलकाता। जहां पूरे देश में दीपों, रंगोली और आतिशबाजी के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, वहीं पश्चिम बंगाल में इस त्योहार का एक अलग और बेहद अनोखा रूप देखने को मिलता है। यहां दिवाली की रात में मां काली की पूजा का एक विशेष महत्व है। इसी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य ‘बामा काली नृत्य’ भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

पढ़ें :- Diwali 2026 : दीवाली पर मां लक्ष्मी के घर में आगमन का संकेत मुख्य द्वार पर उनके चरण चिह्न , जानें महत्व

इस दौरान कई स्थानों पर कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में मां काली के उग्र स्वरूप को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। हाथों में जलती हुई मशालों और आसपास मौजूद ढाक-ढोल की आवाज के बीच होने वाला यह प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली नजर आता है। इसके साथ ही अंधेरी रात में मशालों की रोशनी, तेज संगीत और कलाकारों की ऊर्जावान गतिविधियां इस नृत्य को रहस्यमयी और रोमांचक माहौल प्रदान करती हैं।

क्या है बामा काली नृत्य?

‘बामा काली’ को मां काली के एक स्वरूप से जोड़कर देखा जाता है। इस तरह के लोक और धार्मिक प्रदर्शनों में कलाकार देवी के उग्र रूप, शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत को नृत्य के माध्यम से दर्शाते हैं। कई जगहों पर यह प्रस्तुति स्थानीय परंपराओं और पूजा-पद्धतियों के मुताबिक भिन्न रूप में दिखाई देती है।

मशालों की रोशनी में क्यों होता है प्रदर्शन?

पढ़ें :- 'पटाखों का धर्म से क्या संबंध?' दिल्ली-NCR में बैन पर सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणी

इस तरह के पारंपरिक प्रदर्शन का एक खास आकर्षण मशालें हैं। रात के अंधेरे में जलती मशालों के बीच नृत्य करने वाले कलाकारों की गतिविधियां बेहद नाटकीय दिखाई देती हैं। साथ ही ऐसे आयोजनों में आग और मशालों के इस्तेमाल के कारण सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है।

बंगाल की काली पूजा की खास पहचान

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दिवाली की रात काली पूजा प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल है। मंदिरों और पूजा पंडालों में मां काली की प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है और रातभर पूजा-अर्चना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। ‘बामा काली नृत्य’ जैसी स्थानीय परंपराएं इस त्योहार को बंगाल की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का रूप देती हैं।

बंगाल में इसी कारण दिवाली की रात रोशनी के साथ-साथ शक्ति, भक्ति और लोक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है।

पढ़ें :- दिवाली पर पटाखे जलाने की मिली इजाजत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रखी ये बड़ी शर्त
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बंगाल की दिवाली है बेहद खास! मशालों के बीच होता है ‘बामा काली नृत्य’, जानें क्या है ये परंपरा

बंगाल की दिवाली है बेहद खास! मशालों के बीच होता है ‘बामा...

अंकित बालियान की हो चुकी है हत्या, फिर क्यों करवा चौथ पर व्रत रखेंगी सीमा? जाने इसके पीछे की वजह

अंकित बालियान की हो चुकी है हत्या, फिर क्यों करवा चौथ पर...

Karwa Chauth 2026 Puja Samagri : करवा चौथ व्रत पूजा में लगेगी ये सामग्री , अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानकर तैयार करें वस्तुएं

Karwa Chauth 2026 Puja Samagri : करवा चौथ व्रत पूजा में लगेगी...

27 अक्टूबर 2026 का राशिफल : मंगलवार को 6 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, पढ़ें अपना राशिफल

27 अक्टूबर 2026 का राशिफल : मंगलवार को 6 राशियों के जीवन...

Karwa Chauth 2026 Date: करवा चौथ व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता, जानें डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त

Karwa Chauth 2026 Date: करवा चौथ व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर...

Kartik Maas 2026 :  कार्तिक मास कल से शुरू,  जानें भगवान विष्णु की आराधना और तुलसी दीपदान के ये नियम

Kartik Maas 2026 :  कार्तिक मास कल से शुरू,  जानें भगवान विष्णु...