31 अक्टूबर को ही मनायी जाएगी दीपावली; जानें- माता लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त

When will Diwali 2024 be celebrated? हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पर्वों में से एक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी को दीपों से सजाया था। तभी इस पर्व को मनाने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि, इस साल दीपावली मनाने को लेकर भ्रम की स्थिति है।