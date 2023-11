G20 virtual Summit : पीएम मोदी बोले- आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य, आज की दुनिया है चुनौतियों से भरी

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बुधवार को जी20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन (G20 Virtual Summit) को संबोधित करते हुए कहा कि आज की दुनिया चुनौतियों से भरी है। इसमें आपसी विश्वास ही है जो हमें बांधता है, एक-दूसरे से जोड़े रखता है। जब मैंने इस वर्चुअल समिट (Virtual Summit)का प्रस्ताव रखा था, तब मुझे पूर्वानुमान नहीं था कि आज की वैश्विक स्थिति कैसी होगी? पश्चिमी एशिया क्षेत्र (Western Asia Region) में अस्थिरता और असुरक्षा की स्थिति हम सब के लिए चिंता का विषय है। आज हम सभी का एक साथ आना इस बात का प्रतीक है कि हम सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं और इनके समाधान के लिए एक साथ खड़े हैं।

