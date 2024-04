VIDEO: 300 साल पुराने हनुमान मंदिर में मुख्य हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे अनुपम खेर

गुजरात: दिग्गज बॉलीवुड एक्‍टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने हाल ही में अहमदाबाद में 300 साल पुराने कैंप हनुमान मंदिर में दर्शन किए। अनुपम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में मंदिर की दिव्य मूर्ति की झलक (Glimpse of the divine idol of the temple) दिखी। एक्‍टर को मंदिर के अंदर प्रार्थना करते देखा जा सकता है।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, “कल अहमदाबाद में 300 साल पुराने कैंप हनुमान मंदिर में मुख्य हनुमान जी के दर्शन किए। यहां पूजा करके मन को बहुत सुखद अनुभूति हुई, शक्ति भी मिली। आपके और आपके परिवार के लिए भी प्रार्थना की। जय हनुमान। बजरंगबली की जय। पवनसुत हनुमान की जय।”

श्रीकैंप हनुमान मंदिर देश के सबसे बड़े हनुमान मंदिरों में से एक है। फिलहाल अनुपम खेर अपनी आगामी निर्देशित फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। यह प्रोेजेक्‍ट लगभग दो दशकों के बाद निर्देशक की कुर्सी पर उनकी वापसी का प्रतीक है। निर्देशक के रूप में अनुपम की पहली फिल्म ‘ओम जय जगदीश’ थी, जिसमें अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन और फरदीन खान थे।