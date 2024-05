मां और सासु मां के साथ Alia Bhatt ने की पार्टी, All White Look में दिखी फैमली

मुंबई : एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने लेट नाइट मदर्स डे सेलिब्रेशन की झलक शेयर की। उन्होंने अपनी मां सोनी राजदान और सासु मां नीतू कपूर के साथ मदर्स डे का जश्न मनाया। इस सेलिब्रेशन में आलिया के पति रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और बहन शाहीन भट्ट (Shaheen Bhatt) भी शामिल हुईं।

आपको बता दें, फोटो में आलिया, सोनी, नीतू, रणबीर और शाहीन नजर आ रहे हैं। सभी ऑल व्हाइट लुक (All White Look) में ट्विनिंग करते दिख रहे हैं। वे सभी उसी बालकनी में आराम से बैठे हैं, जहां आलिया और रणबीर की शादी (Alia and Ranbir’s wedding) हुई थी।

हालांकि तस्वीर में आलिया-रणबीर की लाडली राहा (Alia-Ranbir’s darling Raha) मिसिंग हैं। आलिया ने कैप्शन में लिखा, ‘मेरे अनमोल लोगों के साथ अनमोल पल। हैप्पी मदर्स डे।’ नीतू कपूर ने भी ये तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है और प्यारा सा कैप्शन लिखा है।



उन्होंने लिखा, “मेरे प्यार्स के साथ मैजिकल इवनिंग।” बता दें कि मदर्स डे सेलिब्रेट करने के बाद आलिया लंदन रवाना हो गई हैं, जहां वो GUCCI के इवेंट में शामिल होंगी। इसके पहले आलिया ने न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित मेट गाला इवेंट में शिरकत की थी, जहां से उनके साड़ी लुक ने खूब सुर्खियां बटोरी थी।