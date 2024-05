Mumbai Storm से मची तबाही, 100 फुट लंबा बोर्ड गिरने से 35 लोग घायल, हवाई सेवाओं पर पड़ा असर

मुंबई । मुंबई में सीजन की पहली बारिश के साथ तेज धूल भरी आंधी चली है। इस वजह से आसमान में अंधेरा छा गया। बारिश की वजह से मुंबई वासियों को राहत तो मिली ,लेकिन आंधी चलने से कुछ जगह तबाही की भी खबरें आ रही हैं।

तूफान की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अचानक मौसम बदलने से कई जगह सड़कों पर यातायात रुक गया। लोगों ने आंधी से बचने के लिए कई जगह आश्रय लिया। तेज आंधी की वजह से मुंबई के घाटकोपर में एक 100 फुट लंबा बिलबोर्ड उखड़ गया और गिर गया। बीएमसी का कहना है कि इस घटना में 35 लोग घायल हो गए।

Currently, Mumbai, India resembles a scene from a Hollywood movie set.

Mumbai experienced its first rain of the season followed by a massive dust storm and blackouts in certain areas.

Airplanes were unable to receive a landing signal at the Mumbai airport.

