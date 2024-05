Video Viral : राहुल जी आप शादी कब करेंगे? भीड़ से मुस्कुराते हुए बोले-जल्द...

रायबरेली। रायबरेली लोकसभा सीट (Raebareli Lok Sabha Seat) से प्रत्याशी राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सोमवार को चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ से किसी ने राहुल से शादी का सवाल कर दिया। पहले तो राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जनता का सवाल समझ नहीं आया। इस पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पास खड़े कार्यकर्ता से जनता का सवाल पूछा तो वह मुस्कुरा दिए।

इस पर प्रियंका गांधी ने राहुल को सामने दिखाकर कहा कि पहले उसका जवाब दो। इस पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि जल्द ही शादी करनी पड़ेगी। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का जवाब सुनने के बाद भीड़ ने भी जोर-जोर से ठहाके लगाए। ये नजारा उस समय का था जब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) चुनावी जनसभा खत्म कर चुके थे। इसके बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को थैंक्यू कहा था कि वो यहां खून-पसीना एक कर रही हैं ताकि मैं पूरे देश में प्रचार कर सकूं। बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) रायबरेली में महराजगंज स्थित मेला ग्राउंड में कांग्रेस की एक चुनावी जनसभा थे, जिसे संबोधित करने के लिए पहुंचे थे।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपनी छोटी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra) की मौजूदगी में उपस्थित लोगों को एकदम पारिवारिक माहौल में संबोधित करते हुए कहा आप लोग मेरा परिवार हो और रायबरेली से हमारा रिश्ता सौ साल पुराना है। हमारे परदादा पंडित जवाहर लाल नेहरू (Pandit jawaharlal nehru) ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली में किसानों, मजदूरों के साथ शुरू किया था। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कुछ समय पहले सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के साथ हुई बातचीत को साझा करते हुए कहा कि मां वो होती है, जो रास्ता दिखाती है, जो रक्षा करती है।

उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी मां के साथ ही इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) ने भी रास्ता दिखाया और उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा कि इसीलिए वह कहते हैं कि उनकी दो माएं हैं। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं आपसे यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी दोनों माताओं की यह कर्मभूमि है, इसीलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं।

LIVE: Shri @RahulGandhi addresses the public in Sareni, Raebareli, UP. https://t.co/NtCacbzLPo

— Congress (@INCIndia) May 13, 2024