Video : ईरान में हिजाब का विरोध! यूनिवर्सिटी के सामने कपड़े उतारकर बैठ गयी छात्रा, मचा हड़कंप

Girl takes off her clothes in Iranian university Video : ईरान में लंबे समय से हिजाब (इस्लामी ड्रेस कोड) का विरोध होता रहा है। इस बीच शनिवार को ईरान की यूनिवर्सिटी में तब हड़कंप मच गया, जब एक छात्रा सबके सामने कपड़े उतार कर विरोध प्रदर्शन करने लगी। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान की इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी में शनिवार को एक लड़की ने सख्त इस्लामी ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने कपड़े उतार दिये। जिसके बाद यूनिवर्सिटी में अफरातफरी का माहौल बन गया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की अंडरवियर में घूमती नजर आ रही है और फिर सुरक्षा गार्ड उसे हिरासत में लेते हुए कार में बैठकर अपने साथ ले जाते हैं।

In Iran, a student harassed by her university’s morality police over her “improper” hijab didn’t back down. She turned her body into a protest, stripping to her underwear and marching through campus—defying a regime that constantly controls women’s bodies. Her act is a powerful… pic.twitter.com/76ekxSK7bI

