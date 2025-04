Antarctica Video : दक्षिणी ध्रुव का अंतरिक्ष यात्री ने शेयर किया अद्भुत वीडियो, देखकर हो जाएंगे हैरान

Antarctica Video: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (American Space Agency NASA) अक्सर स्पेस ली गई धरती की तस्वीरों शेयर करती है। इन तस्वीरों में कभी-कभी बेहद हैरान करने वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब इस बीच अंतरिक्ष से बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो अंतरिक्ष से बनाया गया दक्षिणी ध्रुव यानी पूरे अंटार्कटिका (Antarctica) का है। यह अद्भुत वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे निजी अंतरिक्ष यात्री चुन वांग (Astronaut Chun Wang) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साक्षा किया है।

साउथ पोल ऑर्बिट (South Pole Orbit) में जाकर किसी स्पेसक्राफ्ट से अंटार्कटिका (Antarctica) का ऐसा हाई रेज्यूल्यूशन शानदार वीडियो बनाकर अंतरिक्ष यात्रियों ने इतिहास रचा है। वीडियो में अंतरिक्ष से अंटार्कटिका की अद्भुत सुंदरता दिखाई गई है। चार निजी अंतरिक्ष यात्रियों ने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों (South Pole ) को अपनी आंखों से देखा और इतिहास रच दिय। स्पेसएक्स के फ्रैम-2 मिशन (SpaceX’s Fram-2 mission) में अंतरिक्ष में भेजे गए अंतरिक्ष यात्री स्पेस से पृथ्वी के अविश्वसनीय नजारों को कैमरे में कैद कर रहे हैं।

Hello, Antarctica.

Unlike previously anticipated, from 460 km above, it is only pure white, no human activity is visible. pic.twitter.com/i7JawFYzW2

— Chun (@satofishi) April 2, 2025