Good News : कैंसर, अल्जाइमर, हृदय रोग 10 सालों में बन जाएगा इतिहास, AI कंपनी के CEO का बड़ा दावा

नई दिल्ली। मनुष्य ने समय के साथ-साथ बीमारी से लड़ने का उपाय बना ही लेता है। तमाम बीमारियों के इलाज की खोज करने वाला इंसान आज भी कई बड़ी बीमारियों के सामने हार जाता है, लेकिन एआई की दुनिया में असंभव लगने वाली चीज भी संभव होती नजर आती है। ऐसे में एआई के महारथियों को उम्मीद है कि यह तकनीक जल्दी ही कैंसर, अल्जाइमर, मानसिक रोग और ह्रदय रोग जैसी बीमारियों का खात्मा कर सकता है। एंथ्रोपिक के सीईओ अमादेई (Anthropic CEO Amodei) ने दावा किया है कि अगर एआई का उपयोग सही दिशा में किया गया, तो आने वाले 10 साल में यह सारी बीमारियां अतीत की बातें साबित होंगी।

एंथ्रोपिक के नए मॉडल्स के जरिए दुनियाभर में अपनी धाक जमाने वाले डारियो ने चिकित्सा की दुनिया पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक दशक से भी कम समय में कैंसर, अल्जाइमर, हृदय रोग और मानसिक बीमारियां अतीत की बातें हो जाएंगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अमादेई ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर हम इसे सही तरीके से करें, तो हम चमत्कारों का एक ऐसा दौर ला सकते हैं, जहां इंसानियत उन समस्याओं को सुलझा सकेगी, जो सदियों से अनसुलझी रही हैं।

अमादेई के अलावा बाकी AI महारथी भी जता चुके हैं उम्मीद

अजर और अमर होने की उम्मीद इंसान की आज की नहीं है। हमेशा से ही उसे समय की तकनीक की वजह से रुकना पड़ा है। लेकिन आज इंसान उस दौर में हैं, जहां पहली बार नहीं पता कि आने वाले 5 साल या 10 साल कैसे होंगे। एआई के इस दौर में इस तकनीक के महारथी भी इसे चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े अनुसंधान में मददगार मानते हैं। एलन मस्क और गूगल AI के प्रमुख डेमिस हसाबीस जैसे अन्य AI लीडर्स भी इसी तरह की उम्मीद जताते हैं।

एलन मस्क का क्या दावा?

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का तमगा रखने वाले एलन मस्क भी चिकित्सा के क्षेत्र में AI के उपयोग को लेकर उत्साहित नजर आते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस AI की बदौलत पूरी मानवता को उतनी ही बेहतर सुविधा मिल सकती है, जितनी आज अमेरिका के राष्ट्रपति को मिल रही है।

गूगल AI प्रमुख हसाबीस का नया सुझाव

गूगल AI प्रमुख हसाबीस का सुझाव है कि AI दवाओं की खोज में लगने वाले एक दशक के समय को घटाकर कुछ हफ्तों में बदल सकता है। इससे एक दशक के भीतर “बीमारियों का अंत” हो सकता है या सभी बीमारियों का इलाज मिल सकता है। हसाबीस ने ‘अल्फाफोल्ड’ जैसी बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसने 20 करोड़ से अधिक प्रोटीन संरचनाओं को मैप किया है। यह रिसर्च इस बात का सबूत है कि AI जैविक रिसर्च की गति को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है।

दवा क्षेत्र के लोगों की सोच AI महारथियों से अलग

भले ही महारथी इस बात को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं कि AI के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। लेकिन दवाई के क्षेत्र के महारथी इससे थोड़ी अलग राय रखते हैं। वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स के कार्यकारी अध्यक्ष जेफ लेडेन ने इन समय-सीमाओं को “पूरी तरह बकवास” करार दिया है। उन्होंने बताया कि वर्टेक्स ने लगभग 50 AI कंपनियों के साथ मिलकर 10,000 ड्रग कंपाउंड की जांच की, लेकिन उनमें से कोई भी अपने दम पर कोई कारगर दवा नहीं बना पाई। हालांकि, इसको लेकर कहा जा सकता है कि एआई अभी उस विकसित अवस्था में नहीं पहुंचा है, जहां पर वह चुटकियों में चिकित्सा क्षेत्र की जटिलताओं को सुलझा सके।

इसके दूसरी तरफ चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों का दावा है कि भले ही एआई के जरिए दवा का निर्माण जल्दी कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी इंसानी शरीर के ऊपर इसके प्रभाव का परीक्षण करने में वर्षों लगेंगे। एक वैक्सीन या दवा का परीक्षण कई चरणों में होता है। पहले जानवरों के ऊपर फिर इंसानी के ऊपर। दवा विकसित करने की 10 से 12 साल की लंबी प्रक्रिया में, यही चरण सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। भले ही चिकित्सा के क्षेत्र में नई दवा के लिए फिलहाल पूरी तरह से एआई पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता। लेकिन समय के साथ-साथ एआई अपने और आगे विकसित होकर इंसान के लिए लाभ की बात बन सकता है। एआई के महारथी इसी बात पर उम्मीद लगाए बैठे हैं।