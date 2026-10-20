20 अक्टूबर 2026 का राशिफल : मेष, कर्क और मकर राशि वालों के लिए दशहरा पर्व रहेगा खास, जानें कैसे बीतेगा आपका दिन?

20 अक्टूबर 2026 का राशिफल: दशहरा पर्व मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि समेत सभी राशियों के लिए कई नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का प्रभाव व्यक्ति के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों को नौकरी और व्यापार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ को धन के मामले में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानतें 20 अक्तूबर को आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, तो पढ़ें आज का दैनिक राशिफल और जानें अपना दिन कैसा रहने वाला है?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्यों में सफलता के योग।

वृषभ – आज धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। आज परिवार में सुख शांति बनी रहेगी।

मिथुन – आज नए अवसर मिल मिलेगा। वाणी में मधुरता रखें। मित्रों का साथ मिलेगा।

कर्क – पारिवारिक सुख बढ़ेगा। आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। माता-पिता के आशीर्वाद से कार्य बनेंगे।

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं। आज अहंकार से बचें। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा।

कन्या – आज मेहनत रंग ला सकती है। आर्थिक लाभ का योग है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यापार सिद्धांत लाभ होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक – आज आत्मबल बढ़ेगा। नए कार्य बनेंगे। आज क्रोध और जल्दबाजी से बचें।

धनु – आज शुभ समाचार मिल सकता है। धर्म कमी मन लगेगा। आज योजनाओं पर ध्यान दें।

मकर – आज कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं। नई नौकरी मिलने का संभावना है। धैर्य बनाए रखें।

कुंभ – आज नए विचार लाभकारी हो सकते हैं। घर परिवार में शांति रहेगी। जोखिम से बचें।

मीन – आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है। सकारात्मक सोच रखें।