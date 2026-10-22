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22 अक्टूबर 2026 का राशिफल : वृषभ, तुला और कुंभ राशि वालों के खुल सकते हैं तरक्की के द्वार, पढ़ें अपना राशिफल

22 अक्टूबर 2026 का राशिफल: 22 अक्तूबर गुरुवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? आज का दिन मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में कई नए अवसर और बदलाव लेकर आ सकता है।

By santosh singh 
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22 अक्टूबर 2026 का राशिफल: 22 अक्तूबर गुरुवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? आज का दिन मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में कई नए अवसर और बदलाव लेकर आ सकता है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के आधार पर जानिए आज आपका दिन कैसा रहने वाला है? क्या आज आपको करियर और कारोबार में सफलता मिलेगी? क्या आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं कैसे बीतेगा आपका दिन?

पढ़ें :- 20 अक्टूबर 2026 का राशिफल : मेष, कर्क और मकर राशि वालों के लिए दशहरा पर्व रहेगा खास, जानें कैसे बीतेगा आपका दिन?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृष – आज आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिल सकते हैं। कार्यों में धैर्य रखें और रिश्तों में मधुरता बनाए रखें।

मिथुन – आज बातचीत और संपर्कों से लाभ हो सकता है। नए विचारों पर काम करें, लेकिन जल्दबाजी में कोई वादा न करें।

कर्क – आज मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। महत्वपूर्ण फैसले शांति से लें। खर्च और निवेश में विशेष सावधानी रखें।

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सिंह – आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अहंकार से बचें और सहयोगियों का सम्मान करें।

कन्या – आज अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान दें। नौकरी और व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से लाभ मिल सकता है।

तुला – आज रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाने का दिन है। साझेदारी में स्पष्टता रखें और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।

वृश्चिक – आज मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। गुप्त योजनाओं को हर किसी से साझा न करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज शिक्षा, यात्रा और नए अवसरों के लिए दिन आज उत्साहजनक रह सकता है। अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी होगी।

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मकर – आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। धैर्य और अनुशासन से काम करें। परिवार के लिए समय निकालें।

कुंभ – आज नए विचारों और योजनाओं पर काम करने का अच्छा अवसर है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन निर्णय व्यावहारिक रखें।

मीन – रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। अनावश्यक खर्च से बचें और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें।

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