26 अक्टूबर 2026 का राशिफल : सोमवार को इन पांच राशियों का दिन रोमांच से भरा रहेगा, पढ़ें अपना राशिफल

26 अक्टूबर का राशिफल : 26 अक्टूबर सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से सुख और शांति में वृद्धि होती है। ज्योतिषीय गणनाओं (Astrological Calculation) के अनुसार, 26 अक्टूबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है, तो कुछ राशि वालों को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानते हैं, 26 अक्टूबर को किन राशि वालों को होगा लाभ और किन को बरतनी होगी सावधानी?

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जल्दबाजी में निवेश या किसी से वादा करने से बचें। परिवार में अपनी वाणी पर संयम रखें।

वृषभ – आज व्यापार में पुराने संपर्क लाभदायक हो सकते हैं। घर और संपत्ति से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – आज लेखन और नए विचारों से लाभ मिल सकता है। रुके हुए कार्य आगे बढ़ाने का प्रयास करें। विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए।

कर्क – आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना उचित रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें।

सिंह – नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। अधिकारियों से संवाद करते समय विनम्र रहें। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं।

कन्या – आज कागजी कार्यवाही, भुगतान और हिसाब-किताब की अच्छी तरह जाँच करें। काम में छोटी गलतियों से बचें। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या नियमित रखें।

तुला – व्यावसायिक संपर्कों और साझेदारी से नए अवसर मिल सकते हैं। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। आय बढ़ाने की योजनाओं पर व्यावहारिक ढंग से विचार करें।

वृश्चिक – अधूरे कार्य पूरे करने पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर गोपनीय जानकारी साझा करने में सावधानी रखें। रिश्तों में संदेह के बजाय स्पष्ट बातचीत करें।

धनु – शिक्षा, प्रशिक्षण और नए अनुभवों से लाभ मिल सकता है। अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी। यात्रा की योजना बनाते समय जरूरी तैयारी कर लें।

मकर – मेहनत और अनुशासन से काम में प्रगति की संभावना है। वरिष्ठों की अपेक्षाओं को समझें। साझेदारी या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तें पढ़ें।

कुंभ – आज नए विचारों और तकनीक के उपयोग से काम बेहतर हो सकता है। मित्रों और सहकर्मियों के सहयोग का लाभ उठाएँ। अनावश्यक खर्च से बचें।

मीन – आज रचनात्मक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। धन के लेन-देन में स्पष्टता रखें। भावनात्मक तनाव होने पर पर्याप्त विश्राम लें।