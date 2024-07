'...हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे?' Mumbai-Howrah Mail हादसे पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

Mumbai-Howrah Mail Accident: देश के अलग-अलग हिस्सों में आएदिन रेल हादसे सामने आ रहे हैं, जिसके बाद रेलवे की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ताजा मामला झारखंड से सामने आया है जहां पर चक्रधरपुर रेल मंडल के बाराबम्बो रेलवे स्टेशन के पास मुंबई-हावड़ा मेल एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12810) के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे में अब तक दो यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं, इस हादसे को लेकर विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है।

मुंबई-हावड़ा मेल एक्सप्रेस हादसे के पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी (TMC Chief Mamata Banerjee) ने रेल दुर्घटनों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। ममता बनर्जी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘ एक और भयानक रेल दुर्घटना! झारखंड के चक्रधरपुर डिवीजन में आज सुबह हावड़ा-मुंबई मेल पटरी से उतर गई, कई मौतें और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। मैं गंभीरता से पूछती हूं: क्या यही शासन व्यवस्था है? लगभग हर हफ्ते दुःस्वप्नों की यह शृंखला, रेल पटरियों पर मौतों और घायलों का यह अंतहीन सिलसिला: हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या भारत सरकार की बेरुखी का कोई अंत नहीं होगा?! मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं, और परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।’

Another disastrous rail accident! Howrah- Mumbai mail derails in Chakradharpur division in Jharkhand today early morning, multiple deaths and huge number of injuries are the tragic consequences.

I seriously ask: is this governance? This series of nightmares almost every week,…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 30, 2024