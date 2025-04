UP IAS Transfer : आईएएस विजय किरन आनंद इन्वेस्ट यूपी के नए सीईओ बने, अपर निदेशक राजकुमार प्रतीक्षारत

यूपी की योगी सरकार ने बुधवार को आईएएस विजय किरन आनंद (IAS Vijay Kiran Anand) को इन्वेस्ट यूपी का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) (New CEO of Invest UP) नियुक्त किया गया है। वहीं, पंचायतीराज विभाग में अपर निदेशक (Additional Director in Panchayati Raj Department) रहे आईएएस राजकुमार Raj Rajkumarको प्रतीक्षारत किया गया है।