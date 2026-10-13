Hyundai India ने SUV Hyundai Bayon से उठाया पर्दा , जानें फीचर्स और सेफ्टी

SUV Hyundai Bayon : Hyundai India ने आज भारत में नई Bayon से पर्दा उठाया है और इसके फ़ीचर्स, इंजन और इंटीरियर के बारे में कुछ अहम जानकारी दी है। 26 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली यह Upcoming Crossover Venue और Creta के बीच की जगह लेगी। ध्यान दें कि Creta का नया जनरेशन मॉडल आने वाला है, जो साइज़ में बड़ा होगा और अगले साल की शुरुआत में आएगा।

डिज़ाइन

डिज़ाइन के मामले में, Bayon अपने पारंपरिक स्टाइल वाले कॉम्पिटिटर्स की तुलना में ज़्यादा मॉडर्न और अनोखा लुक अपनाती है। सामने की तरफ़, इसमें सिल्वर स्किड प्लेट के साथ बंपर पर काफ़ी क्लैडिंग, रेक्टैंगुलर LED हेडलैंप क्लस्टर और ऊपर की तरफ़ पतली LED DRLs दी गई हैं, जो एक ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप से जुड़ी हुई हैं।

ग्राहक इसे 11 हजार रुपये के टोकन अमाउंट के साथ बुक कर सकते हैं।

इसकी डिलीवरी फेस्टिव सीजन में शुरू होगी।

टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट

Hyundai Bayon के केबिन में नया डैशबोर्ड सेटअप दिया गया है, जो इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली i20 हैचबैक से मिलता-जुलता है। इसमें डुअल-डिस्प्ले सेटअप मिलता है। इसमें 12.3 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है।

Bose साउंड सिस्टम

SUV में सिंगल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें और प्रीमियम Bose साउंड सिस्टम मिलेगा।

6 एयरबैग

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो Hyundai Bayon में 6 एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) मिलने की उम्मीद है।

कीमत

Hyundai Bayon की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख से शुरू होकर 17.5 लाख तक जाने की उम्मीद है। इसे Creta से नीचे पोजिशन किया जाएगा।