Hyundai Venue S Plus : भारत में लॉन्च हुआ हुंडई वेन्यू एस प्लस वेरिएंट , जानें कीमत और खूबियां

Hyundai Venue S Plus: हुंडई वेन्यू का S Plus वेरिएंट इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। इसकी कीमत 9.36 लाख रुपए एक्स-शोरूम तय की गई है। इसे लोअर-स्पेक S और मिड-स्पेक S(O) वेरिएंट के बीच में लाया गया है।

इंजन

इस कार में कंपनी की ओर से 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. इसमें स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, डिजिटल कलस्टर, कलर टीएफटी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, 8 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम समेत कई सारे फीचर्स मिलते हैं.

फीचर्स

इस वेरिएंट में सनरूफ के अलावा वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 8-इंच टचस्क्रीन, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो-हेडलाइट्स, रियर AC वेंट, छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।