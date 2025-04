Trump Tariffs vs China : ट्रंप टैरिफ के खिलाफ चीन का बड़ा ऐलान, कहा – अन्त तक लड़ने को तैयार

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से शुरू हुआ ग्लोबल ट्रेड वॉर वैश्विक आर्थिक स्थिरता के प्रति चिंताजनक होता जा रहा है। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच ठन गई है। चीन टैरिफ की लड़ाई को अन्त तक लड़ने की बात हि रहा है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक मतभेद (Diplomatic differences) गहराते जा रहे है। नये टैरिफ को लेकर चीन ने अमेरिकी टैरिफ पर कड़ी प्रतिक्रिया (Strong reaction to US tariffs) देते हुए 34% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, जो गुरुवार से लागू होगा।

चीन ने लगाए ये आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) द्वारा चीन पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ पर चीन ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को चीन ने अमेरिका पर ‘दबाव, धमकी और ब्लैकमेलिंग’ करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ‘चीन के लोग विवाद पैदा नहीं करते और न ही डरते हैं। दबाव और धमकी चीन से निपटने का तरीका नहीं है। चीन इस अन्‍याय के खिलाफ अंत तक लड़ेगा।’

चीन के वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce of China) ने तीखा बयान देते हुए कहा, ‘चीन के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने की अमेरिकी पक्ष की धमकी एक बड़ी गलती है। अगर अमेरिका अपनी बात पर अड़ा रहा तो चीन अंत तक लड़ेगा।’ बीजिंग का ये सख्त रुख विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (the world’s two largest economies) के बीच आर्थिक टकराव के नए दौर (New round of economic conflict) का संकेत देता है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के अमेरिकी आयातित उत्‍पादों पर टैरिफ (tariffs on US imported products) लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा, ‘मुझे चीन का सम्मान है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास इसे सुधारने का एक ही मौका है और यह करना मेरे लिए सम्मान की बात है।’इसके साथ ही ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चीन पीछे नहीं हटता है तो बुधवार से चीनी उत्पादों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाया जा सकता है।