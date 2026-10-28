ICC T20I Rankings : तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा टी20 में फिर बनें नंबर-1, ईशान और अय्यर को हुआ बड़ा नुकसान

ICC T20I Rankings Update : न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा एक बार फिर सबसे छोटे फॉर्मेट में नंबर-1 की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पहले से तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं। दूसरे पायदान पर पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान पहुंच गए। वहीं, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर को भी रैंकिंग में नुकसान झेलना पड़ा है।

अभिषेक शर्मा ने पिछली कुछ पारियों में शानदार प्रदर्शन किया है। जिसके बाद उनकी शीर्ष पर वापसी की उम्मीद काफी हद तक थी। मंगलवार को वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे मैच में तेजतर्रार शतक लगाने के बाद, भारत के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक ने सिर्फ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और कुल 38 गेंदों में 113 रन बनाए। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज भी अपने नाम कर ली।

इस पारी की मदद से बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक ने अपने साथी खिलाड़ी ईशान किशन को पीछे छोड़ दिया और T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में फिर से नंबर 1 का स्थान हासिल कर लिया। आयरलैंड में कुछ अच्छे प्रदर्शन के बाद, इस साल जुलाई में किशन ने अभिषेक से शीर्ष स्थान ले लिया था। इससे पहले, जुलाई 2025 में अभिषेक ने ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड को पीछे छोड़कर नंबर 1 का स्थान हासिल किया था। भारतीय कप्तान अय्यर पांच पायदान खिसककर 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं।