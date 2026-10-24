  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. आधी रात जामिया की दीवार फांदकर छात्रों से मिलने पहुंचे इमरान मसूद, बाहर आते ही पुलिस ने हिरासत में लिया

आधी रात जामिया की दीवार फांदकर छात्रों से मिलने पहुंचे इमरान मसूद, बाहर आते ही पुलिस ने हिरासत में लिया

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद शुक्रवार रात दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दीवार फांदकर दाखिल हुए। यहां छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर 12 अक्टूबर से धरना और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से उन्होंने मुलाकात की...

By Harsh 
Updated Date

डिजिटल, पर्दाफाश।  सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद शुक्रवार रात दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दीवार फांदकर दाखिल हुए। यहां छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर 12 अक्टूबर से धरना और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते समय पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। करीब छह घंटे बाद शनिवार सुबह उन्हें छोड़ दिया गया।

पढ़ें :- कांग्रेस दफ्तर में अजय राय और ममता चौधरी भिड़े, समर्थकों के बीच जूते चले: प्रमोद तिवारी ने हाथ जोड़े, राहुल से फोन पर बात हुई

छात्रों के साथ जमीन पर बैठकर की बात

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में इमरान मसूद दीवार पार करते और बाद में जमीन पर बैठकर छात्रों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ सपा MLC शहनवाज खान भी छात्रों को समर्थन देने पहुंचे थे।
मसूद ने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्रसंघ की बहाली को लेकर सवाल उठाए और कहा कि भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की सेहत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

बोले- छात्रों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं

इमरान मसूद ने कहा कि छात्रों की मांगों पर प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, “ये हमारे बच्चे हैं, मैं इनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों से मिलने जाना कोई अपराध नहीं है और वह इस मामले में कुलपति व विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करेंगे।

पढ़ें :- दिल्ली दंगा केस: ताहिर को दोषी ठहराए जाने पर इमरान मसूद का विवादित बयान, बोले- नाम कपिल होता तो बरी हो जाता

‘भारत को तोड़ने वाले नारों का समर्थन नहीं’

यूनिवर्सिटी में ‘फ्री कश्मीर’ और ‘फ्री शरजील इमाम’ जैसे नारों और पोस्टरों पर मसूद ने कहा कि वह भारत को तोड़ने वाले किसी भी नारे का समर्थन नहीं करते। उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया और आरोप लगाया कि कुछ लोग ऐसे पोस्टरों के जरिए छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

दीवार फांदने की बताई वजह

मसूद के मुताबिक उन्हें आशंका थी कि मुख्य गेट से प्रवेश करने पर पुलिस उन्हें रोक सकती है, इसलिए वह पीछे की दीवार फांदकर अंदर गए। बाहर निकलते समय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया।

पढ़ें :- इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर जाहिल और वाहियात आदमी बताया, ममता बनर्जी से पूछा कि क्यों नहीं कर रहीं वो इसके खिलाफ कार्रवाई?
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नसीरुद्दीन शाह ने कहा जो लोग बीजेपी की विचारधारा और नीतियों से सहमत नहीं हैं, उन सभी से ले रही है बदला

नसीरुद्दीन शाह ने कहा जो लोग बीजेपी की विचारधारा और नीतियों से...

नीले ड्रम हत्याकांड: फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मुस्कान और साहिल

नीले ड्रम हत्याकांड: फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मुस्कान और...

आधी रात जामिया की दीवार फांदकर छात्रों से मिलने पहुंचे इमरान मसूद, बाहर आते ही पुलिस ने हिरासत में लिया

आधी रात जामिया की दीवार फांदकर छात्रों से मिलने पहुंचे इमरान मसूद,...

मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित, पत्नी नीलम को भी किया बाहर

मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह छह साल के लिए...

नेहा बोरा का दो टूक बयान, बोलीं-'पीस बॉन्ड साइन नहीं करूंगी...', हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद बताया आगे का प्लान

नेहा बोरा का दो टूक बयान, बोलीं-'पीस बॉन्ड साइन नहीं करूंगी...', हाई...

पंजाब में शादी के लिए 51 हजार रुपये दे रही सरकार, 12,784 लाभार्थियों को मिले 65.20 करोड़

पंजाब में शादी के लिए 51 हजार रुपये दे रही सरकार, 12,784...