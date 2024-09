नई दिल्‍ली। बांग्‍लादेश क्रिकेट टीम (Bangladesh Cricket Team) 2 टेस्‍ट मैचों की सीरीज के लिए रविवार को भारत पहुंची। टीम बांग्‍लादेश से सीधे चेन्‍नई एयरपोर्ट पर उतरी। इस दौरान मेहमान टीम का जोरदार स्‍वागत हुआ। एयरपोर्ट से टीम बस से सीधे होटल के लिए रवाना हुई। होटल में भी बांगलदेश टीम का ग्रांड वेलकम (Grand Welcome) हुआ। सभी प्‍लेयर्स को शॉल उढ़ाया। बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) ने टीम की यात्रा का वीडियो एक्‍स पर शेयर किया है।

