IND vs NZ 4th ODI : भारत को न्यूजीलैंड ने दिया 334 रनों का लक्ष्य, चौथे वनडे में विल यंग ने जड़ा शतक

IND vs NZ 4th ODI : माउंट मौनगानुई के बे ओवल में खेले जा रहे चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है। मेजबान टीम के लिए विल यंग ने 125 रनों की तेज शतकीय पारी खेली। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। अब टीम को जीत के लिए 50 ओवर में 334 रन बनाने हैं।

श्रेयस अय्यर के पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद, न्यूजीलैंड ने एक मजबूत स्कोर खड़ा किया है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 276 है, जबकि पहले बल्लेबाजी करके जीतने वाली टीमों ने औसतन 314 रन बनाए हैं, जिससे विपक्षी टीम के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बन गया है। विल यंग को दूसरे ओवर में दो जीवनदान मिले, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का पांचवां शतक जड़ा। दूसरे छोर पर टिम सीफर्ट ने आक्रामक शुरुआत दी, और शुरुआती जोड़ी ने एक बेहतरीन साझेदारी के जरिए टीम के लिए एक मजबूत नींव रखी।

मिडिल ऑर्डर कुछ खास नहीं कर सका, हालांकि फिन एलन ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया। निचले क्रम में मिचेल सेंटनर, क्लार्क और जैमीसन ने उपयोगी योगदान दिया, जिससे न्यूजीलैंड को अंत में जरूरी तेजी मिली और वे 330 रन के पार पहुंचने में सफल रहे। गेंदबाजी में अक्षर पटेल भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे; उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए दो विकेट लिए और रन गति पर भी लगाम लगाए रखी।

आकिब नबी ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया, कई मौके बनाए और बल्लेबाजों को दबाव में रखा। हालांकि, उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल सका, क्योंकि कई कैच छूट जाने की वजह से वे अपने खाते में और विकेट नहीं जोड़ पाए। क्या भारत इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा और सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना सकेगा?