IND vs SL 2nd ODI: वसीम जाफर की फोटो की पहेली तो भैया वो ही समझें, देखें इस बार क्या किया है उन्होंने

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच से पहले टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट वसीम जाफर ने एक ट्वीट शेयर किया है और बताया है कि इस मैच में किन तीन भारतीय क्रिकेटरों पर नजर होगी। जाफर की इस फोटो में सलमान खान, शाहरुख खान और दर्शील सफारी नजर आ रहे हैं।

Players to watch out for tomorrow 😄#SLvIND pic.twitter.com/FFbc0Tx5Nj

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) July 19, 2021