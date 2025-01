India Mobility Global Expo 2025 : पीएम मोदी बोले- जितनी भारत में हर साल गाड़ियां बिक रहीं, उतनी कई देशों की नहीं है आबादी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 (India Mobility Global Expo 2025) में प्रदर्शनी का शुक्रवार को अवलोकन किया। इसके पीएम मोदी (PM Modi) ने ऑटो एक्सपो का उद्घाटन करने बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त भी है और भविष्य के लिए तैयार भी है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री (Auto Industry) पिछले साल में लगभग 12 फीसदी की दर से आगे बढ़ी है। इतनी कई देशों की आबादी नहीं है, जितनी भारत में हर साल गाड़ियां बिक रही हैं।

Speaking at the Bharat Mobility Global Expo 2025. Driven by the aspirations of the people, India's automobile sector is witnessing an unprecedented transformation. @bharat_mobility

https://t.co/w6LYEJy2gX

— Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2025