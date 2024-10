टेस्ट क्रिकेट में फिर दिखेगा टीम इंडिया का एक्शन; जानिए कब-कहां और किसके खिलाफ टीम खेलेगी अगली सीरीज

India vs New Zealand Test, Venue, Time-Date, Full Squad and Live Streaming: बांग्लादेश देश को टेस्ट और टी20आई सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद अब भारतीय टीम की भिड़ंत न्यूजीलैंड की टीम से होने वाली है। जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के नजरिए से काफी अहम होगी। आइये, भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से जुड़ी डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं-