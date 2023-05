IPL 2023 Qualifier-2: गुजरात और मुंबई के बीच क्वालिफायर-2 में बारिश ने डाला खलल, जानिए अब क्या होगा?

IPL 2023 Qualifier-2: आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच भिड़ंत होगी। दोनों टीमों के बीच भिड़ंत से पहले बारिश ने मैच में खलल डालना शुरू कर दिया है। बारिश के कारण मैच के टॉस में देरी हो सकती है। अगर बारिश नहीं रूकी तो मुंबई को बड़ा झटका लग सकता है।

बता दें कि, अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच मैच से पहले झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि टॉस में देरी होगी। इससे पहले आरसीबी के खिलाफ बेंगलुरु में गुजरात के मैच में भी बारिश हुई थी। तब उसने जीत हासिल की थी।

