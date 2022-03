जानें क्या है रोहित की सफलता का राज, खुद बताया किस फिलॉसफी से मिल रही उन्हें लगातार जीत

नई दिल्ली। हाल ही में खेली गई भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत की टीम ने रोहित शर्मा की अगुवाई श्रीलंका का क्लीन स्वीप किया। इस जीत के साथ ही भारत की टीम ने एक बड़ा रिकार्ड बनाया है। भारतीय टीम की घर में दिसंबर 2012 के बाद से यह लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत है, जोकि एक रिकॉर्ड है। अब तक किसी भी टीम ने अपने घर में लगातार 10 या उससे ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। भारतीय कप्तान रोहित ने इस जीत के साथ अपनी कप्तानी को लेकर बयान दिया है।

उन्होंने मैच के बाद कहा कि रेड बॉल टेस्ट में कप्तानी करना उनके लिए बड़ी बात है। रोहित ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘रेड बॉल टेस्ट में मैंने ज्यादा कप्तानी की नहीं है। मेरे लिए ये काफी नई चीज थी। रणजी ट्रॉफी में कुछ मैचों में किया है। टेस्ट मैच में कप्तानी करना मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। इस दौरान टीम का मुझे काफी सपोर्ट मिला। उन्होंने आगे कहा, ‘मेरी कप्तानी के नियम यही है कि उस टाइम पर आपको जो सही लग रहा हो, वही फैसला लेना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मैच किधर जा रहा है। मैच में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है।’

🗣️ 🗣️ #TeamIndia captain @ImRo45 speaks about the experience and learnings on leading the side for the first time in a Test series. 👍 👍#INDvSL | @Paytm pic.twitter.com/41EuDxyDrG

— BCCI (@BCCI) March 14, 2022