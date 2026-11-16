  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. लखनऊ : लौलाई में छठ महापर्व पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ व्रत हुआ सम्पन्न

लखनऊ : लौलाई में छठ महापर्व पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ व्रत हुआ सम्पन्न

लखनऊ : उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ आज 16 नवंबर को छठ महापर्व का व्रत सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश भर में छठ घाटों पर सोमवार तड़के करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ऐसा ही उत्साह लखनऊ के चिनहट स्थित कांशीराम कॉलोनी, लौलाई में भी देखने को मिला।

By Abhimanyu 
Updated Date

लखनऊ : उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ आज 16 नवंबर को छठ महापर्व का व्रत सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश भर में छठ घाटों पर सोमवार तड़के करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ऐसा ही उत्साह लखनऊ के चिनहट स्थित कांशीराम कॉलोनी, लौलाई में भी देखने को मिला।

पढ़ें :- Chhath Puja 2026 : कद्दू-भात से लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक का जानें चार दिवसीय महापर्व का पूरा विधान,पूजा कल से शुरू

लखनऊ के चिनहट स्थित ब्लॉक संख्या 100 कांशीराम कॉलोनी योजना लौलाई में पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से 15 और 16 नवंबर को 14वां भव्य छठ पूजा महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। जिसके लिए समिति की ओर से घाट साफ-सफाई, रंगाई पोताई के साथ लाइट की व्यवस्था की गई। वहीं, 15 नवम्बर को कार्यक्रम स्थल पर जागरण का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। इस अवसर पर कॉलोनी में स्थित छठ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।

स्थानीय निवासी हर्षित शुक्ला ने बताया कि लोक आस्था के छठ महापर्व से पूर्वांचल और बिहार के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यहां पर बड़ी संख्या में मूल रूप से पूर्वांचल और बिहार से आने वाले परिवार रहते हैं, जो छठी मईया के इस पर्व को बड़े उत्साह से मानते हैं। हालांकि, कॉलोनी में रहने वाले लगभग हर जाति और धर्म के लोग छठ पूजा को देखने के लिए पहुँचते हैं। हर साल घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है।

एक अन्य निवासी अभिषेक वर्मा ने बताया कि वह पहली बार यहां छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उन्हें यहां का आयोजन और लोगों में छठ महापर्व को लेकर उत्साह देखकर काफी अच्छा लग रहा है।

पढ़ें :- छठ पूजा में सुहागिन महिलाएं नाक से मांग तक क्यों लगाती हैं सिंदूर? लंबा सिंदूर लगाने से बढ़ती है पति की उम्र, जानें मान्यता
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राइटर कनेक्ट इंडिया की राष्ट्रीय ऑनलाइन साहित्यिक संध्या ‘एहसास ई-महफिल – रंग-ए-एहसास’ का सफल समापन

राइटर कनेक्ट इंडिया की राष्ट्रीय ऑनलाइन साहित्यिक संध्या ‘एहसास ई-महफिल – रंग-ए-एहसास’...

चंद्रशेखर आजाद ने जारी की 34 नामों की तीसरी सूची, PDA पर पूरा भरोसा; ब्राह्मण-ठाकुर को जगह नहीं

चंद्रशेखर आजाद ने जारी की 34 नामों की तीसरी सूची, PDA पर...

लखनऊ : लौलाई में छठ महापर्व पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ व्रत हुआ सम्पन्न

लखनऊ : लौलाई में छठ महापर्व पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़,...

Chhath Mahaparva : सीएम योगी ने गोमती तट पर पहुंचकर किया छठ पूजन, सैकड़ों महिलाओं ने भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य

Chhath Mahaparva : सीएम योगी ने गोमती तट पर पहुंचकर किया छठ...

देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में NHM बजट न खर्च करने में पहले नंबर पर है यूपी

देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में NHM बजट न खर्च...

पीएम मोदी, बोले-मोबाइल पर थोड़ी मिट्टी डालो,फोन तुरंत देता है उसकी गुणवत्ता रिपोर्ट, राहुल गांधी ने कहा Teleprompter से नज़र हटी, दुर्घटना घटी!

पीएम मोदी, बोले-मोबाइल पर थोड़ी मिट्टी डालो,फोन तुरंत देता है उसकी गुणवत्ता...