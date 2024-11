Mahindra BE 6e : महिंद्रा BE 6e में कार पार्किंग के लिए विशेष फीचर , जानें कीमत और सेफ्टी

Mahindra BE 6e : महिंद्रा ने दो इलेक्ट्रिक कारों BE 6e और XEV 9e को मार्केट में लॉन्च किया है। ये कारें ब्रांड की इलेक्ट्रिक ओरिजिन रेंज के वाहनों के पहले दो मॉडल हैं। दोनों SUV अपने कई सारे फीचर्स के लिए मशहूर हैं, जो उन्हें पैसेंजर व्हीकल स्पेस में सबसे आगे रखते हैं। आइए महिंद्रा BE 6e में दिए गए कुछ सेगमेंट-लीडिंग फीचर्स पर नज़र डालें। इन इलेक्ट्रिक कारों में लोगों की सेफ्टी से लेकर मनोरंजन के लिए कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं।

MAIA

BE 6e को नए महिंद्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर (MAIA – जिसका उच्चारण “माया” है) पर बनाया गया है, जिसे महिंद्रा ने सॉफ्टवेयर ऑन व्हील्स (SOW) नाम दिया है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के इतिहास में यह पहली बार है जब AI को ईथरनेट बैकबोन के साथ वाहन में एकीकृत किया गया है और इसे एक आर्किटेक्चर के रूप में इस्तेमाल किया गया है जिस पर यह कार बनाई गई है क्योंकि यह कई तरह की सुविधाओं का समर्थन करती है। यह आर्किटेक्चर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8295 पर चलता है, जिसे सबसे तेज़ ऑटोमोटिव ग्रेड चिपसेट माना जाता है।

ऑडियो सिस्टम

इस कार में पैसेंजर्स के एंटरटेनमेंट के लिए भी अलग से एक स्क्रीन दी गई है। ये फीचर ज्यादातर लग्जरी कारों में देखने को मिलता है। महिंद्रा की दोनों इलेक्ट्रिक कारों में Dolby Atmos के साथ हरमन कार्डन का 16-स्पीकर ऑडियो सिस्टम लगा है। इसके साथ ही इन कारों के लिए सोनिक ट्यून्स फेमस कंपोजर ए आर रहमान ने बनाई हैं।

स्वचालित पार्किंग

महिंद्रा ने अब BE 6e के साथ पूरी तरह से स्वचालित पार्किंग शुरू की है। वास्तव में, पार्किंग करते समय कार को संचालित करने के लिए आपको स्टीयरिंग व्हील के पीछे होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप महिंद्रा के नए स्मार्टफोन एप्लिकेशन या की फ़ॉब का उपयोग करके बस कार पार्क कर सकते हैं और कार बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के अपने आप काम कर लेती है।

सिक्योर360

महिंद्रा के सेंट्री मोड के साथ कोई भी ब्रांड के स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से BE6e की सुरक्षा पर ध्यान दे सकता है। महिंद्रा ने सिक्योर360 नामक एक फीचर पेश किया है जो 5 रडार और 1 विज़न कैमरा का उपयोग करता है जो घुसपैठियों से निगरानी और सुरक्षा प्रदान करता है। मालिक अपने फोन पर अपने वाहन की लाइव फीड और रिकॉर्डिंग देख सकते हैं।

शुरुआती कीमत

महिंद्रा BE 6e को 18.90 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया है। वहीं महिंद्रा XEV 9e की कीमत 21.90 लाख रुपये से शुरू है। ऑटोमेकर्स इन कारों की डिलीवरी मार्च 2025 से शुरू कर सकते हैं।