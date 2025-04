Manoj Kumar Funeral: मनोज कुमार पंचतत्व में हुए विलीन, फूट फूट कर रोती नज़र आई पत्नी

Manoj Kumar Funeral: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर मनोज कुमार का बीते दिन 87 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्टर जकै दिनों से बीमार चल रहे थे. मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने बताया कि वह 2-3 हफ्ते से बीमार चल रहे थे. उनकी बीमारी के इलाज के लिए उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मनोज कुमार ने शुक्रवार को तड़के सुबह अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली. अब 5 अप्रैल शनिवार को मनोज कुमार का अंतिम संस्कार होने वाला है.

बता दें कि मनोज कुमार का दाह संस्कार विले पार्ले के नानावटी अस्पताल के सामने पवन हंस श्मशान घाट में किया जाएगा. उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू हो चुकी है. मनोज कुमार को सफेद फूलों से सजी एम्बुलेंस में अंतिम सफर पर ले जाने के लिए रस्में शुरू हो गई हैं.

मनोज कुमार के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया. इस दौरान उनके अंतिम दर्शनों के लिए फैंस की भी भारी भीड़ नजर आई. आपको बता दें कि मनोज कुमार के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई डिजाज सितारे शामिल हुए हैं. रजा मुराद, प्रेम चोपड़ा से लेकर अनु मलिक तक ने दिवंगत एक्टर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी.

