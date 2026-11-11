  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. असम में बड़ा रेल हादसा, सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे, बचाव अभियान जारी

असम में बड़ा रेल हादसा, सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे, बचाव अभियान जारी

असम में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। यहां गुवाहाटी के समीप डिगारू रेलवे स्टेशन पर कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के इंजन समेत छह डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। रेलवे प्रशासन में इस दर्दनाक हादसे के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गए हैं।

By Sushil Sah 
Updated Date

गुवाहाटी। असम में आज सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। यहां गुवाहाटी के समीप डिगारू रेलवे स्टेशन पर कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के इंजन समेत छह डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। रेलवे प्रशासन में इस दर्दनाक हादसे के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गए हैं।

पढ़ें :- दिल्ली छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी FIR होगी रद्द! केंद्र सरकार ने SC में दाखिल की अर्जी

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा आज बुधवार यानी 11 नवम्बर 2026 को सुबह करीब 6 बजकर 54 मिनट पर कामरूप (Metropolitan) जिले के डिगारू रेलवे स्टेशन के समीप हुआ। बता दें कि ट्रेन संख्या 13125 कोलकाता से मिजोरम के सैरांग जा रही थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशन पर दूसरी ट्रेन को प्राथमिकता देने के लिए एक्सप्रेस को रिसीव किया जा रहा था। इस दौरान लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका, जिसके चलते इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस हादसे की पुष्टि नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने की है। शुरुआती मीडिया रिपोर्टों में कई यात्रियों के घायल होने की आशंका जताई गई थी। हालांकि, उसके बाद रेलवे की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद रेलवे की ओर से रिकवरी ट्रेन घटनास्थल पर भेजी गई है। वरिष्ठ रेलवे अधिकारी और महाप्रबंधक भी स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर रवाना हुए हैं। साथ ही यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरे ट्रेन की व्यवस्था की गई है।

इस हादसे के कारण पूर्वोत्तर की रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रेलवे की टीमें पटरी से उतरे डिब्बों को हटाने और रेल यातायात बहाल करने में लगातार जुटी हुई हैं। फिलहाल हादसे के कारणों और नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है।

पढ़ें :- Raksha Bandhan 2026: दूर रहकर भी फिकी नहीं पड़ेगी रिश्तों की मिठास, वक्त रहते भाई तक ऐसे पहुंचाएं अपनी राखी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

गजनबी ने सोमनाथ लूटा, भाजपाइयों ने राम मंदिर', बीजेपी हिम्मत के साथ लगाए ज्ञानेश कुमार और एसआईआर जिंदाबाद के नारे: संजय सिंह

गजनबी ने सोमनाथ लूटा, भाजपाइयों ने राम मंदिर', बीजेपी हिम्मत के साथ...

NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर हलचल तेज, सुनेत्रा पवार के जवाब ने बढ़ाया महाराष्ट्र का सियासी सस्पेंस

NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर हलचल तेज, सुनेत्रा पवार...

TMC सांसद कीर्ति आजाद, बोले- मैं राम मंदिर कभी नहीं जाऊंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम की कौन सी मर्यादा? अग्निपरीक्षा के बाद भी सीता मां को घर से निकाला

TMC सांसद कीर्ति आजाद, बोले- मैं राम मंदिर कभी नहीं जाऊंगा, मर्यादा...

Terrorist Attack Kulgam : कुलगाम CRPF कैंप पर आतंकी हमला, फायरिंग में 3 जवान घायल

Terrorist Attack Kulgam : कुलगाम CRPF कैंप पर आतंकी हमला, फायरिंग में...

अखिलेश यादव, बोले- यूपी में अब लड़ाई 80-20 की नहीं बल्कि 95-5 की होगी तो बीजेपी का पता नहीं चलेगा कि वो कहां पहुंच गए?

अखिलेश यादव, बोले- यूपी में अब लड़ाई 80-20 की नहीं बल्कि 95-5...

असदुद्दीन ओवैसी के सियासी बयान से चढ़ा सूबे का राजनीतिक पारा, बोले-'अब्दुल सिर्फ पंक्चर ही क्यों बनाए, वह भी बन सकता है यूपी का CM '

असदुद्दीन ओवैसी के सियासी बयान से चढ़ा सूबे का राजनीतिक पारा, बोले-'अब्दुल...