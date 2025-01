Video- केरल में समारोह के दौरान हाथी हुआ हिंसक; एक को हवा में उछाला; 24 लोग घायल

Malappuram, Kerala Elephant turned violent: केरल के मलप्पुरम में एक भयावह घटना सामने आयी है। यहां पर आयोजित समारोह के दौरान एक हाथी अचानक हिंसक हो गया। इस दौरान हाथी ने भीड़ को कुचलने की कोशिश की और एक शख्स को सूंड़ से पकड़कर हवा में उछाल दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना 8 जनवरी को बीपी अंगदी, तिरुर में पुथियांगडी वार्षिक ‘नेरचा’ के दौरान घटित हुई। इस धार्मिक समारोह में तब अफरातफरी मच गयी जब समारोह में शामिल एक हाथी अचानक हिंसक हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि धार्मिक समारोह में पांच हथियों की पंक्ति के बीच में खड़ा हाथी अचानक भीड़ की ओर बढ़ता है। इस दौरान वह हाथी एक व्यक्ति को पैर से पकड़ता हुआ, उसे हवा में उछालता हुआ और एक तरफ फेंक देता है।

Malappuram, Kerala: Many people were injured when an elephant turned violent during Puthiyangadi annual 'nercha' at BP Angadi, Tirur pic.twitter.com/m7NoDjqlJJ

