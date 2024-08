Video-आरएसकेवी वेस्ट विनोद नगर पहुंचे मनीष सिसोदिया और मंत्री आतिशी, छात्रों से की बातचीत

नई दिल्ली। जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Deputy CM Manish Sisodia) एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों और दौरों का दौर जारी है। मंगलवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी (Delhi Minister Atishi) और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) एक स्कूल के दौरे पर पहुंचे। बता दें कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) अपनी विधानसभा पटपड़गंज के आरएसकेवी वेस्ट विनोद नगर (RSKV, West Vinod Nagar) में छात्रों से मिले और बातचीत की।

VIDEO | Delhi Minister Atishi (@AtishiAAP) and former Deputy CM Manish Sisodia (@msisodia) interact with students at RSKV, West Vinod Nagar.

