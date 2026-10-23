MVB RAAM Electric Scooter :  एमवीबी रैम इलेक्ट्रिक स्कूटर का लुक बिल्कुल अलग  , डेली यूज के लिए परफेक्ट है

MVB RAAM Electric Scooter : एमवीबी रैम इलेक्ट्रिक स्कूटर रोज के सफर के लिए एक किफायती और स्टाइलिश है। कंपनी ने इसे भारतीय सड़कों और डेली यूजर की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसका आकर्षक डिजाइन आपको भीड़ में बिल्कुल अलग लुक देता है।

MVB RAAM इलेक्ट्रिक स्कूटर में 12 इंच का BLDC कॉपर मोटर दिया गया है, जो 1500W की पावर जनरेट करता है. इसमें बैटरी के लिए लेड ग्राफीन और लिथियम-आयन दोनों ऑप्शन मिलते हैं।

रेंज

सिंगल चार्ज में यह स्कूटर 60 से 300 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है।

स्पीड

इसकी टॉप स्पीड 55 KM/H है।

फीचर्स और सेफ़्टी

कीलेस स्टार्ट

इस स्कूटर में यूजर्स की सुविधा के लिए कीलेस स्टार्ट की सुविधा दी गई है। इसके अलावा स्मार्ट डिजिटल कंसोल, एंटी-थेफ्ट अलार्म और रिवर्स गियर जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

सेफ़्टी

सेफ़्टी के लिहाज से इसमें IP67 वॉटरप्रूफ रेटिंग, मजबूत चेसिस, रिमोट लॉकिंग और 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं।

कीमत

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार MVB RAAM Electric Scooter (12-12 Inch) की कीमत 51,200 रुपये रखी गई है। इस बजट में यह दमदार रेंज और लेटेस्ट फीचर्स का बेहतरीन पैकेज है।