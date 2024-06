Ola Electric Scooter Benefits : इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मिल रहा स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है , उठाएं फायदा

Ola Electric Scooter Benefits : इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्रतिस्पर्धा में ओला ने अपने स्कूटर पर धमाकेदार ऑफर निकाला है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के S1 लाइन-अप पर 15 हजार रुपये तर के ऑफ दिए जा रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक रश कैम्पेन के तहत स्पेशल ऑफर निकाला गया है, जिसमें डिस्काउंट, कैश बैक और एक्सचेंज बोनस जैसे कई बेनिफिट्स शामिल हैं। ओला का ये स्पेशल ऑफर 26 जून, 2024 तक के लिए ही उपलब्ध है।

Ola S1 X Plus पर ऑफर

ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। Ola Electric S1 X Plus पर पांच हजार रुपये का फ्लैट छूट दे रही है। वहीं Credit Card की EMIs पर पांच हजार रुपये तक का Cashback भी दिया जा रहा है। इस स्कूटर पर पांच हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी उपलब्ध है, लेकिन अगर आप इस स्कूटर को क्रेडिट कार्ड EMIs पर खरीदते हैं। ओला S1 X Plus की एक्स-शोरूम प्राइस 89,999 रुपये है।

Ola S1 Air और S1 Pro पर ऑफर

ओला ने अपने मॉडल्स रेंज में समय-समय पर अपडेट किया है। ओला इलेक्ट्रिक ने S1 Air और S1 Pro पर 2999 रुपये की कीमत का फ्री Ola Care+ सब्सक्रिप्शन दे रही है. इस सब्सक्रिप्शन में कस्टमर्स के लिए फ्री सर्विस के साथ ही एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव डाइग्नोसिस, सर्विस पिक-अप का पैकेज दिया जा रहा है। ओला ने अब अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए ये स्पेशल ऑफर निकाला है।

ओला S1 Air और S1 Pro पर सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड EMIs पर पांच हजार रुपये तक का कैशबैक डिस्काउंट दिया जा रहा है। ओला S1 Air की एक्स-शोरूम प्राइस 1.05 लाख रुपये और S1 Pro की एक्स-शोरूम प्राइस 1.30 लाख रुपये है।