पीएम मोदी ने इंडिया एक्सपो मार्ट में तीन दिवसीय ‘सेमीकॉन इंडिया 2024’ का किया उद्घाटन

नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में तीन दिवसीय ‘सेमीकॉन इंडिया 2024’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत का मंत्र है-‘Increasing the number of chips produced in India’, इसलिए semiconductor manufacturing को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि IT इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में उद्योग का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि, मैं सेमी से जुड़े सभी साथियों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। भारत, दुनिया का आठवां देश है, जहां ग्लोबल सेमी​कंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये आयोजन हो रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि This is the right time to be in India. भारत के Designers के टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। Designing की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है। इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85 हजार technician, Engineers और R&D experts की सेमी​कंडक्टर वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने Students और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है।

उन्होंने कहा, आज भारत का मंत्र है-increase the number of chips produced in India. इसलिए हमने Semiconductor Manufacturing को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत में Semiconductor Manufacturing Facility लगाने के लिए 50 प्रतिशत समर्थन भारत सरकार दे रही है। इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही हैं। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा का निवेश इस क्षेत्र में भारत में हो चुका है। हमारा सपना है कि दुनिया की हर device में Indian made chip हो। Semiconductor powerhouse बनने के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत वो सब करने वाला है।