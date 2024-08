PM Modi Ukraine Visit: पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात, कंधे पर हाथ रखकर बातचीत करते आए नजर

PM Modi Ukraine Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों यूरोप में हैं। बीते दिनों वो दिवसीय पोलैंड यात्रा पर राजधानी वारसॉ में थे। इसके बाद वो ट्रेन से युद्धगस्त यूक्रेन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति बोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख उनसे गंभीर चिंतन किया।

Paid tributes to Mahatma Gandhi at Kyiv. The ideals of Bapu are universal and give hope to millions. May we all follow the path he showed to humanity. pic.twitter.com/vdqiUQcjJV

इन सबके बीच यूक्रेन के कीव में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, कीव में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू के आदर्श सार्वभौमिक हैं और लाखों लोगों को उम्मीद देते हैं। हम सभी उनके द्वारा मानवता को दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें।

President @ZelenskyyUa and I paid homage at the Martyrologist Exposition in Kyiv.

Conflict is particularly devastating for young children. My heart goes out to the families of children who lost their lives, and I pray that they find the strength to endure their grief. pic.twitter.com/VQH1tun5ok

