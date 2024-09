मणिपुर में पीएम मोदी की घोर विफलता अक्षम्य, सूबे की पूर्व राज्यपाल अनुसुइया उइके वहां की जनता की आवाज को दुहराया : मल्लिकार्जुन खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress Party National President Mallikarjun Kharge) ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि मणिपुर में पीएम मोदी (PM Modi) की घोर विफलता अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुइया उइके (Former governor of Manipur Anusuiya Uikey) ने मणिपुर के लोगों की आवाज को दुहराया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष से त्रस्त राज्य के लोग परेशान और दुखी हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि पीएम मोदी (PM Modi) उनसे मिलने आएं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में एक सेकंड भी नहीं बिताया है, जबकि राज्य में हिंसा लगातार जारी है

मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि पिछले 16 महीनों में, पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मणिपुर में एक सेकंड भी नहीं बिताया है, जबकि राज्य में हिंसा लगातार जारी है और लोग मोदी-शाह की मिलीभगत के परिणाम भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के मणिपुर सीएम जिन्होंने अपनी अक्षमता को बेशर्मी से उजागर करने का रिकॉर्ड बनाया है, ने कथित तौर पर ‘यूनिफाइड कमांड’ को राज्य सरकार को सौंपने की मांग की है। यूनिफाइड कमांड मणिपुर में सुरक्षा अभियानों की देखरेख करता है और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों, राज्य सुरक्षा सलाहकार और भारतीय सेना की एक टीम इसे संभालती है।

PM Modi's abject failure in Manipur is unforgivable.

1. Former Manipur Governor, Anusuiya Uikey ji has echoed the voice of the people of Manipur. She said that people of the strife-torn state are upset and sad, for they wanted PM Modi to visit them.

In the past 16 months, PM…

— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 9, 2024