Cannes Film Festival के रेड कार्पेट पर विरोध प्रदर्शन, यूक्रेन की महिला ने खुद पर डाला खून

Cannes Film Festival 2023: कान्स 2023 फिल्म असाइड की स्क्रीनिंग के दौरान पलैस डेस फेस्टिवल की सीढ़ियों पर यूक्रेनी रंग के कपड़े पहने एक महिला ने खुद पर नकली खून छिड़का। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

यूक्रेन के झंडे के रंग में रंगी एक महिला ने रविवार को 76वें कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा हटाए जाने से पहले, फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जस्ट फिलिप की फिल्म ‘असाइड’ की स्क्रीनिंग के दौरान पैलेस डेस फेस्टिवल की सीढ़ियों पर विरोध करती एक महिला ने खुद पर नकली खून डाला।

नीली हील्स के साथ पीले और नीले रंग की ड्रेस पहने महिला ने पहले रेड कार्पेट पर अपनी ड्रेस दिखाई और फिर कैमरे को देखकर मुस्कुराई। इसके बाद किसी को सोचने का मौका नहीं दिया गया और उसके सिर से खून बहने लगा।

VIDEO: Cannes action.

A woman dressed in Ukrainian colours pours fake blood on herself on the steps of the Palais des Festivals during the screening of the film 'Acid', before being removed by security staff pic.twitter.com/v7hAz1zetW

— AFP News Agency (@AFP) May 22, 2023